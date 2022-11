Man (59) uit Goirle aangehouden voor belastingfraude

Maandag heeft de FIOD een 59-jarige man uit Goirle aangehouden en overgebracht naar een politiebureau in Breda. Hij wordt verdacht van belastingfraude. Zijn woning en een bedrijfspand in Tilburg zijn doorzocht, daarbij is beslag gelegd op zijn fysieke en digitale administratie.

Een melding van de Belastingdienst is aanleiding voor het strafrechtelijke onderzoek van de FIOD. De verdachte man is eigenaar van een belastingadviesbureau. Hij zou vermoedelijk over een aantal jaren onjuiste aangiften van zijn eigen inkomsten- en omzetbelasting gedaan. De verdachte voerde daarnaast als adviseur geen goede administratie. Hij zou bepaalde facturen niet hebben opgenomen en bewaard. Door de fraude loopt de schatkist van de overheid ongeveer 340.000 euro mis. Tilburg Ontvang een melding als er nieuws is uit/over Tilburg Blijf met meldingen op de hoogte

Ga gratis verder Log in of registreer gratis op NU.nl en krijg toegang tot extra artikelen Direct inloggen

Eerder

Aanbevolen artikelen