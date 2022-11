Oude zilverlinde breekt doormidden en valt tussen appartementen en auto’s aan de Taxusstraat

Tilburger Eric Steur (49) schrok in de nacht van zondag op maandag rond 03.00 uur wakker van een enorme knal in zijn woning aan het Magnoliaerf. Hij ontdekte de volgende ochtend dat een oude zilverlinde aan de Taxusstraat was afgebroken en wonderbaarlijk genoeg tussen een appartementencomplex en geparkeerde auto's in was gevallen.

Na het horen van het harde geluid zag hij dat er niks in huis was gebeurd en hij was daarom verder gaan slapen. "Toen ik 's ochtends de gordijnen opendeed, zag ik dat het uitzicht was veranderd en dat de enorme zilverlinde was omgevallen. Hij was geknapt als een rot luciferhoutje."

Hij zag maandagochtend dat de boom een lantaarnpaal had geveld en dat de politie ter plaatse was. "Gelukkig is het vannacht en niet vanochtend gebeurd, want 's ochtends laten mensen hier hun hondje uit."

Een paar jaar geleden is de boom nog in opdracht van de gemeente gesnoeid, vertelt Steur, die met zijn gezin aan het Magnoliaerf woont. "Ze hebben blijkbaar niet opgemerkt dat de boom rot was."