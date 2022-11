Vrouw (18) overleden op festival in Haaren, waarschijnlijk door drugsgebruik

Een achttienjarige vrouw uit Gelderland is zaterdagavond overleden tijdens het hardstylefestival Rebellion in Haaren. De politie houdt rekening met drugsgebruik als oorzaak. De organisatie is 'enorm aangeslagen', laat een woordvoerder weten.

Het gaat om een vrouw uit Millingen aan de Rijn, dat melden betrouwbare bronnen. Ze werd rond 20.00 uur onwel. 'Ondanks de inspanningen van een reanimatie door het medisch team en andere hulpdiensten is deze vrouw helaas ter plaatse overleden', schrijft de organisatie in een persbericht.

Agenten hebben vannacht ook met vriendinnen van de vrouw gesproken. De politie laat weten dat ze rekening houden dat het overlijden van de vrouw verband houdt met drugsgebruik. 'Er wordt door de recherche echter nog een nader onderzoek ingesteld', aldus de politie.

Het is voor het eerst dat de organisatie van hardstylefestivals, waaronder Rebellion, met een dergelijk drama te maken krijgt, zegt een woordvoerder. "We leven mee met de nabestaanden. Een dag vol plezier, vermaak en saamhorigheid krijgt hierdoor een gitzwart randje."

Dat er mogelijk sprake is van drugsgebruik, is bij de organisatie niets bekend, zo liet die eerder op de ochtend weten. "Wij voeren een zero tolerance beleid qua drugs", aldus de woordvoerder.

Naast meerdere ambulances en politie werd zaterdagavond ook een traumahelikopter ingezet. De politie liet pas later, het was toen al na middernacht, weten dat er sprake is van een sterfgeval. Het festival ging gewoon door. Het onderzoek naar wat er precies is gebeurd, ligt nu in handen van de politie.

Zondagochtend heel vroeg was de organisatie van Rebellion alweer ter plekke. Het terrein is helemaal verlaten en wordt alweer klaargemaakt voor een ander festival dat zondagmiddag van start gaat. Om 15 uur begint in de tenten die staan opgesteld aan de Kreitweg 'Haaren op z'n Hollands'. Met Nederlandstalige acts en feestmuziek. Dat gaat gewoon door. "We zien geen redenen om dat nu te cancelen", laat de organisatie desgevraagd weten.