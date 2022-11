Achter de bouwschermen in de oude Tilburgse bieb: van betonnen kolos tot duurzaam stadskantoor

De verbouwing van de voormalige bibliotheek tot stadskantoor aan het Tilburgse Koningsplein is nog in volle gang. Een rondleiding door het pand waar openheid en duurzaamheid centraal staan.

,,Op de begane grond komt de stadswinkel waar burgers komen om bijvoorbeeld hun paspoort te halen”, vertelt gemeentelijk projectleider Roel Smit. ,,In het middengedeelte komt een centrale zone waar burgers en ambtenaren of ambtenaren onderling kunnen overleggen.” Daarnaast komen er enkele vergaderzalen en aan het stuk aan de paleisring komt een zorg- en veiligheidshuis. Op de andere verdiepingen komen de werkplekken van ambtenaren.

Het begrip openheid moet centraal komen te staan in het gebouw. Zo zijn er door het hele gebouw grote ramen en veel open werkruimtes die als het ware in de gangen zitten. Het pand zit daarnaast pal tussen de omringende gebouwen waarbij opvalt dat je zo op de balkons uitkijkt. ,,Ook dit hoort bij de openheid”, vertelt Pierre van Hemmen, van Groenlicht Wonen, een ontwikkelaar die is gespecialiseerd in duurzame bouwprojecten. ,,De omwonenden kunnen eigenlijk zo naar binnen kijken, een stukje transparantie.”

Van Hemmen verzekert daarnaast dat er bij de bouw rekening is gehouden dat de ambtenaren niet bij de omwonenden binnenkijken.

Naast de open ruimtes waar straks de bureaus komen te staan waar de medewerkers aan de slag kunnen, zijn er ook veel kleinere dichte ruimtes. ,,Deze zijn voor wanneer mensen zich even terug willen trekken en echt de focus nodig hebben”, vertelt Van Hemmen.

Ook het thema duurzaamheid is bij de bouw van groot belang. ,,Dan hebben we het ook over duurzaamheid voor de medewerkers”, zegt Smit. ,,De grote ramen zorgen er ook voor dat er veel daglicht binnenkomt wat de gezondheid ten goede komt.”

Toch is er ook gekeken naar andere, meer bekende vormen van duurzaamheid zoals een warmtepomp en zonnepanelen. ,,Qua energiekosten is het zo veel mogelijk energieneutraal. Dit komt onder meer doordat we de stroom voor de warmtepomp met die zonnepanelen opwekken.”

Naar verwachting is de verbouwing medio volgend jaar afgerond.