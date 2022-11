Agenten pakken 15 enveloppen met drugs af bij grenscontroles Nederlandse en Belgische politie

Delen via E-mail

Agenten van de eenheid Zeeland-West-Brabant hebben donderdag bij grenscontroles één persoon aangehouden en twee voertuigen in beslag genomen. Ook werden vijftien kleine enveloppen met drugs afgepakt. De Nederlandse dienders werkten daarbij samen met agenten van de Belgische politie.

De gezamenlijke controles werden tussen 13.00 tot en 21.00 uur gehouden in de grensgebieden bij Breda, Roosendaal, Bergen op Zoom en Tilburg. Het grootste succes hadden de politieteams bij de grens aan de Rovertse Leij: daar werden rond de 300 voertuigen gestopt en gecontroleerd.

Agenten stuitten daar negen keer op bestuurders die reden onder invloed van drugs of alcohol. Drie personen bleken met een ingenomen rijbewijs toch de weg op te zijn gegaan. Er werd één aanhouding verricht 'in verband met drugs'. Ook werden twee voertuigen in beslag genomen.

Bij een controle in het grensdorp Putte werden vijftien envelopjes met drugs, die ook wel ponypacks worden genoemd, afgepakt. Iets verderop, bij Nispen en Wouwse Plantage, werd in twee auto's in totaal twintig kilo vuurwerk ontdekt. Ook dat mochten de vervoerders niet houden.

Bredase politieagenten hielpen hun Belgische collega's verder bij een surveillanceronde in de Belgische plaats Turnhout. Daar onderzochten ze drie woninginbraken, waarbij geen dieven werden betrapt. Daarna reden de dienders uit Breda door naar Baarle-Nassau, waar ze een drugshond inzetten bij een controle. De honden vonden een kleine hoeveelheid verdovende middelen.

En in Breda was het alvast carnaval, want daar werd samen met Belgische agenten een grote horecaoefening gehouden. De Belgen gaan tijdens de aankomende editie van het volksfeest helpen bij de handhaving en mochten alvast meekijken.