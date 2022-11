Dronken bestuurder rijdt tegen auto en slaat op de vlucht in Tilburg

Een 24-jarige man is in de nacht van dinsdag op woensdag in beschonken toestand met zijn bestelbus tegen een betonblok en een geparkeerde auto gereden. Hij sloeg vervolgens op de vlucht.

De man reed naar het tankstation aan de Ringbaan-West toe en liet daar zijn bestelbus achter. Hij ging er te voet vandoor. Agenten konden hem vervolgens op de Baroniebaan aanhouden. Hij zit vast en wordt woensdag verhoord. Tilburg Ontvang een melding als er nieuws is uit/over Tilburg Blijf met meldingen op de hoogte

Ga gratis verder Log in of registreer gratis op NU.nl en krijg toegang tot extra artikelen Direct inloggen

Eerder

Aanbevolen artikelen