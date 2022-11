Hennepkwekerij ontdekt in kruipruimte onder woning

In een kruipruimte onder een woning aan de Bakkumsingel in Tilburg is een voormalige hennepkwekerij aangetroffen. Agenten ontdekten de hennepkwekerij, nadat er meerdere meldingen waren binnengekomen over dat er mogelijk wiet zou worden verbouwd.

Agenten vonden apparatuur en toebehoren voor een kwekerij in de kruipruimte. Ook hing er een sterke hennepgeur. De agenten troffen geen hennepplanten in de woning aan. Medewerkers van de energieleverancier en de watermaatschappij stelden vast dat er sprake was van stroom- en waterdiefstal. Er is niemand aangehouden. Tilburg Ontvang een melding als er nieuws is uit/over Tilburg Blijf met meldingen op de hoogte

