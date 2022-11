Automobilist belandt met busje op zijn kant op A58

Een automobilist is in de nacht van maandag op dinsdag rond 1.30 uur met een busje op de zijkant beland op de snelweg A58 bij Tilburg Reeshof. Volgens een getuige zaten een vrouw en een hond in het voertuig.

Politie, brandweer en ambulance gingen ter plaatse. Toen de hulpdiensten op de plek van het ongeluk aankwamen, bleek het slachtoffer verdwenen te zijn. Brandweerlieden en agenten gingen met zaklampen en een warmtebeeldcamera op zoek naar de vrouw en haar mogelijke hond. Rijkswaterstaat sloot een rijstrook af. Na een uur werd de zoektocht gestaakt. Een berger heeft het voertuig afgevoerd. De politie onderzoekt de zaak. Tilburg Ontvang een melding als er nieuws is uit/over Tilburg Blijf met meldingen op de hoogte

Ga gratis verder Log in of registreer gratis op NU.nl en krijg toegang tot extra artikelen Direct inloggen

Eerder

Aanbevolen artikelen