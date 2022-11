Meerdere explosies bij zeer grote brand Tilburgs bedrijf: 'Blijf weg en volg instructies op'

Op het industrieterrein aan de Kapitein Nemostraat in Tilburg woedt zondagmiddag een grote brand. Daardoor hangt er een grote rookwolk over de stad. De brandweer is druk bezig de brand te bestrijden en te voorkomen dat het vuur overslaat naar andere panden. Een naastgelegen pand staat in lichterlaaie.

De brand woedt bij een Tilburgs bedrijf op een industrieterrein waar ook huizen staan. Zo'n tien woningen staan dichtbij de plek van de brand. Bij de brand zijn meerdere ontploffingen geweest. Het gebied rondom het bedrijf is daarom ruim afgezet. De politie roept op instructies van de hulpdiensten op te volgen en weg te blijven van de brand. De brand woedt mogelijk in de opslag van het bedrijf. De brandweer probeert op dit moment vooral te voorkomen dat het vuur overslaat naar andere panden. De brandweer kreeg rond 16.15 uur een melding van de brand. Daarna werd snel opgeschaald naar grote brand. Meerdere brandweerwagens werden opgeroepen. Veel rook Vanuit veel plekken in Tilburg is rook te zien van de brand. Veiligheidsregio Midden- en West-Brabant adviseert daarom ramen en deuren in de omgeving te sluiten. Ook moeten omwonenden uit de rook blijven en het ventilatiesysteem in huizen uitzetten. Panden leeg Voor zover bekend waren er bij het uitbreken van de brand zeer waarschijnlijk geen mensen aanwezig in het pand. Veel omstanders hebben de brandweer gebeld om een melding te maken van de brand en de rook. Tilburg Ontvang een melding als er nieuws is uit/over Tilburg Blijf met meldingen op de hoogte

