Twee familieleden op woonwagenkamp raken gewond bij steekpartij: een man opgepakt

Bij een ruzie op het woonwagenkamp aan de Reitse Hoevenstraat in Tilburg zijn zondagochtend twee mannen gewond geraakt. Een van de mannen liep bij de vechtpartij een steekwond op en de andere een hondenbeet. Een van hen is na behandeling in het ziekenhuis aangehouden.

De politie kreeg zondagnacht rond 0.30 uur 'een paniektelefoontje' binnen over de steekpartij. Agenten troffen op het woonwagenkamp een man aan met een steekwond. Een andere man was gewond geraakt door een hondenbeet. De mannen, die familie van elkaar zijn, werden nagekeken door ambulancepersoneel. Daarna zijn ze naar het ziekenhuis gebracht. Uit verklaringen blijkt dat de twee mannen ruzie kregen en daarbij allebei gewond raakten. Een van hen werd na de behandeling in het ziekenhuis opgepakt. De andere man ligt nog in het ziekenhuis. Volgens een politiewoordvoerder zijn beide mannen verdachte in deze zaak. De recherche doet onderzoek.

