Gemeenteraad maakt ruim baan voor fietsers in Oisterwijk

Zowel een motie die pleit voor meer oplaadpunten voor elektrische fietsen in Oisterwijk en omgeving als een onderzoek naar een uitbreiding naar het fietsnetwerk in de gemeente werd met meerderheid van stemmen aangenomen.

Het Oisterwijkse college werd via moties tevens opgeroepen om te onderzoeken of er een proef kan worden gehouden waarbij extra bijverdiend kan worden in de bijstand en werd ook opgedragen zo snel mogelijk een beslissing te nemen over de uitbreiding van de rondweg in Moergestel en de versnelling van de woningbouw in dat gebied.