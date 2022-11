Elf maanden celstraf voor dronken straatroof met pistool in Tilburg

De rechtbank gaf de man in het vonnis een behoorlijke veeg uit de pan: "De rechtbank rekent het verdachte zwaar aan dat hij kennelijk met een-op-een vuurwapen gelijkend voorwerp met vrienden op pad gaat en dan ook nog eens een dergelijke hoeveelheid alcohol nuttigt waardoor hij niet meer weet wat hij doet.''

Het ging slecht met de man, doordat zijn vader was overleden en zijn relatie ook al niet lekker ging. Daarom was de man, die al sinds z'n dertiende verslaafd is aan cannabis, gaan drinken. Toen hij de jongens tegenkwam eiste hij geld. Dat kreeg hij niet en daarop griste hij een telefoon weg.