Kookgilde kookt weer voor vrijwilligers

Het St. Laurentius Kookgilde heeft na enkele jaren weer van zich doen spreken met een diner voor vrijwilligers. In de Phil genoten veertig medewerkers van de Voedselbank van een driegangenmenu. "Een grote verrassing."

Een carpaccio van rund als voorafje, als hoofdgerecht kalfsoester met ratatouille en rosevalaardappeltjes uit de oven en als dessert een hazelnotenparfait. Dat driegangenmenu is wat veertig vrijwilligers van de Voedselbank gisteravond voorgeschoteld kregen in De Phil aan de Oude Goirlese Weg.

Dat feestmaal werd bereid door leden van het St. Laurentius Kookgilde, dat al ruim twintig jaar het gebruik heeft om jaarlijks te koken voor vrijwilligers die zich sociaal-maatschappelijk inzetten. "De laatste twee jaar heeft corona roet in het eten gegooid. Daarvoor hebben we diners voor onder meer vrijwilligers van het Rode Kruis en Stichting Broodnodig georganiseerd", zegt voorzitter Lia Molenwijk.

"En in het verleden ook om de vijf jaar een diner voor oud-leden van Schotse bevrijders en Prinses Irenebrigade", zegt hoofdman Johan Swaans. "We zijn een echt gilde. Normaliter dragen we ook gewijd zilver en we hebben ook een vaandel. In het verleden hebben we ook pogingen ondernomen om aansluiting te vinden bij een Brabantse gildekring, maar omdat we niet aan schieten doen, werden we niet toegelaten."

Koken doen ze wel volop bij St. Laurentius, dat negentien leden heeft. "In het voorjaar hebben we altijd de aspergetoer in de binnenstad en twee weken geleden was er de wildtoer met tweehonderd deelnemers. Dan gaan we met bussen langs vier restaurants. En midden augustus is er de dag van de patroonheilige", zegt Molenwijk.

Dit jaar waren de medewerkers van de Tilburgse Voedselbank de gelukkige om aan te schuiven bij het jaarlijkse vrijwilligersdiner. "Met alle toestanden en armoe onder de mensen vonden we dit een geschikte organisatie", zegt Molenwijk. "Dat was voor ons een grote verrassing. De uitnodiging werd bijna met applaus ontvangen", zei Ien de Kock, directeur van de Tilburgse Voedselbank, waar de vrijwilligers het steeds drukker krijgen. "Het is bijna niet meer bij te houden. De laatste weken zijn er bijna honderd gezinnen bijgekomen. Daardoor gaan we vanaf volgende week vijf in plaats van vier dagen open en moet iedereen drie stapjes extra zetten."

De keukenbrigade in de Phil stond onder leiding van gildelid Walter van Laarhoven, die in het verleden vijfentwintig jaar eigenaar van restaurant Riddershoeve in Berkel-Enschot was. "Daarom moest ik het een beetje regelen. We hebben het nagerecht al eerder gemaakt en ik kreeg goede hulp", zegt Van Laarhoven, die gisterenavond niet met zijn gasten mee at. "Als ik in de keuken sta eet ik nooit mee. Dan eet ik later thuis wat."