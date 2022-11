Paal verkeerslichten breekt af en hangt schuin over de weg

Op de Hart van Brabantlaan in Tilburg is donderdagmorgen een gevaarlijke verkeerssituatie ontstaan. Een grote verkeerslichteninstallatie hangt schuin over de weg nadat er een vrachtwagen tegenaan reed.

De installatie is aan een zijde afgebroken, een deel van de lichten is uitgevallen. De schade werd veroorzaakt door een vrachtwagencombinatie met oplegger die op het drukke kruispunt met de Spoorlaan en Gasthuisring keerde en de verkeerslichten raakte. Daarbij brak de paal met een knal af en reed de chauffeur een van de banden van zijn vrachtwagen lek. Even leek de installatie helemaal om te tuimelen, maar dat gebeurde niet. De politie is gealarmeerd. De weg is nu deels afgesloten voor de reparatiewerkzaamheden. Tilburg Ontvang een melding als er nieuws is uit/over Tilburg Blijf met meldingen op de hoogte

