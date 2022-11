Kraslotbende steelt uit supermarkten in Tilburg en Rosmalen

Het viertal wordt in verband gebracht met zeker dertien diefstallen die zijn gepleegd bij verschillende supermarkten en detailhandel in Nederland. Ze sloegen toe in Hendrik-Ido-Ambacht, Utrecht, Haaren, Rosmalen, Tilburg, Utrecht en Zwolle. Ze hadden het niet alleen gemunt op krasloten, maar ook op postzegels en gingen in wisselende samenstellingen te werk.