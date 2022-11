Vrouw (47) die zwaargewond werd achtergelaten na aanrijding in Tilburg: 'Zes weken gerevalideerd'

Het zwaargewonde slachtoffer van een aanrijding waarbij de automobilist doorreed in Tilburg, heeft haar verhaal gedaan. De politie is namelijk nog altijd op zoek naar de doorrijder. "Het moet een enorme klap zijn geweest."

Het ongeluk gebeurde op maandagochtend 25 juli rond 11.30 uur op de kruising van de Jan Heijnstraat bij de AH XL. "Die kruising mijd ik nu", zegt de vrouw in een uitzending van Bureau Brabant. "Ik steek nu een kruising verderop over."

Die dag maakte de vrouw haar standaard wandeling om boodschappen te gaan doen. "Ik was lekker op het gemakje op weg naar de oversteekplaats om naar de supermarkt te gaan. Ik heb op het knopje van het stoplicht gedrukt en gewacht totdat het groen was."

Daarna ging het voor het slachtoffer goed mis. "Ik voelde mezelf vol op de motorkap van de auto vallen. Ik weet zeker dat er in een deuk in die motorkap heeft gezeten. Ik ben niet echt 'maatje 38', dus dat moet een enorme klap zijn geweest", vertelt de vrouw. "Ik heb ook het geknars van de voorruit heel duidelijk gehoord en ik heb de ruitenwisser in mijn wang gehad. Vanaf dat moment weet ik verder niet meer hoe het gegaan is." De vrouw ging na de aanrijding op eigen houtje naar de huisarts, die vervolgens meteen een ambulance belde.

Door het ongeluk liep de vrouw serieuze verwondingen op. "Ik heb een scheur in mijn bekken, een zwaar gekneusde nekwervel en ook gekneusde ribben. Eigenlijk heb ik tal van letsels gehad, waardoor ik twee weken in het ziekenhuis heb gelegen. Vervolgens moest ik zes weken herstellen in een revalidatiecentrum."

De bestuurder van de auto reed door en de politie is nog altijd op zoek naar deze dader. Het slachtoffer herinnert zich alleen maar dat het een 'grote grijze' auto was. "Deze moet bijna wel heel wat schade hebben opgelopen door de klap", meldt de politiewoordvoerder.

De politie is ook nog altijd op zoek naar getuigen. Met name naar een vrouw die na het ongeluk eerste hulp verleende aan het achtergelaten slachtoffer. "Zij kan ons ook echt helpen in het onderzoek."