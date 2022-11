Een achttienjarige man uit Rotterdam is vrijdagmiddag aangehouden op verdenking van het mishandelen en overvallen van een tachtigjarige man in zijn woning in Veldhoven. Dat meldt de politie maandag.

De overval vond plaats op donderdagavond. Een tachtigjarige man werd 'behoorlijk gewond' aangetroffen in zijn woning aan de Helleberg in Veldhoven door de politie, rond 03.15 uur. Het slachtoffer werd naar het ziekenhuis gebracht. Inmiddels is hij uit het ziekenhuis ontslagen.

Op vrijdagmiddag rond 15.00 uur kreeg de politie in Tilburg een melding dat op de Hasseltstraat een jongeman lag te slapen in zijn auto. Toen zij hem controleerden ontdekten ze dat het om de auto ging die bij de overval in Veldhoven was gestolen.

In de auto zat een achttienjarige Rotterdammer. Hij is aangehouden en de auto is in beslag genomen. De politie doet onderzoek naar zijn betrokkenheid bij de overval.