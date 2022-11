De beperkte beschikbaarheid van het Wmo-vervoer als gevolg van chauffeurstekorten is volgens 50PLUS niet langer acceptabel. De Tilburgse fractie van de ouderenpartij vraagt het college om actie te ondernemen.

Begin september besloot Regiovervoer Midden-Brabant dat er tijdens spitsuren geen ritten meer plaatsvinden voor Wmo-reizigers. Dat zijn inwoners die niet in staat zijn om zelfstandig of met behulp van vrienden of familie te reizen. Van 7.00 tot 9.00 uur en tussen 14.45 en 16.30 uur kunnen zij geen beroep doen op het regiovervoer. Op woensdagmiddag is dat tussen 11.45 en 13.30 uur niet mogelijk. Er wordt alleen een uitzondering gemaakt voor spoedritten, zoals medische behandelingen of een begrafenis.

De maatregel, die tot eind dit jaar geldt, is volgens Regiovervoer Midden-Brabant uit nood geboren. Maar dat vindt 50PLUS-fractievoorzitter Henk van Tilborg te makkelijk. "We ontkennen niet dat er een personeelsprobleem is, maar het lijkt nu alsof vervoerders zich daar achter verschuilen."

Creatieve oplossingen

Volgens Van Tilborg wordt er te weinig naar creatieve oplossingen gezocht. "Waarom worden er geen vrijwilligers geworven? Er zijn genoeg vijftigplussers te vinden die gerust een keer willen bijspringen. Misschien niet iedere week, maar je kunt een poule van dit soort vrijwilligers maken. Of misschien moeten chauffeurs beter betaald worden."

50PLUS heeft het college vragen gesteld. Onlangs deed de partij dat ook al nadat een oudere vrouw 's avonds na een theatervoorstelling anderhalf uur op een deeltaxi had staan wachten. Het college liet toen weten dat er 'voortdurend wordt gewerkt aan het werven van chauffeurs' en dat er met vervoerders wordt gesproken over het beperken van de wachttijden. Bij 50PLUS is het geduld echter ver op. "Anders moeten we eens kijken of we niet met een andere aanbieder in zee moeten gaan."