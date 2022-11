Het Openbaar Ministerie heeft donderdag in de rechtbank Overijssel in Zwolle zeven jaar cel geëist tegen de 48-jarige X.M. uit Tilburg. Volgens het OM gaf M. leiding aan de internationale organisatie SMC, een organisatie met als oogmerk diefstal, afpersing, geweld, wapenbezit en drugshandel.

Ook is hem het witwassen van honderdduizenden euro's en wapenbezit ten laste gelegd.

Onder leiding van het OM startte in 2016 een politieonderzoek met codenaam Largo, naar aanleiding van de verdenking dat SMC een criminele organisatie was met het plegen van misdrijven als oogmerk. In dat kader volgde een politieactie in maart 2017 met doorzoekingen van meerdere bedrijfspanden, woningen en garageboxen. In september van datzelfde jaar werden drie verdachten aangehouden, onder wie X.M. Later werden nog twee verdachten ingerekend.

Wetteloosheid en geweld

Vier medeverdachten, ook bestuurder van SMC, kregen in december 2021 42 maanden, vier jaar, vier jaar en vijf jaar gevangenisstraf opgelegd. Door omstandigheden kon de inhoudelijke behandeling van de zaak van X. M. niet eerder plaatsvinden. Volgens het OM is M. 'bepalend geweest voor het creëren en in standhouden van een cultuur van wetteloosheid, geweld en intimidatie'. Daarnaast is M. ook het witwassen van ruim 129.700 euro en het bezit van een geweer met hagelpatronen ten laste gelegd.

Belangrijk in het onderzoek zijn onder meer onderschepte zogenoemde PGP-berichten (versleutelde berichten), getuigenverklaringen van bedreigde anonieme getuigen. 'Daar waar getuigen relevant hebben dúrven verklaren over de SMC, vinden hun verklaringen in grote mate steun in de overige bewijsmiddelen', meldt het OM.