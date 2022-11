Supermarktketen Jumbo sluit een van zijn twee vestigingen in Kaatsheuvel. Het filiaal aan de Poolsestraat gaat zaterdag 26 november definitief dicht, zo bevestigt een woordvoerder.

Volgens Jumbo doen steeds meer klanten boodschappen bij de grotere Jumbo een stukje verderop in de straat. "Daarom hebben we besloten de focus op deze winkel te leggen." De medewerkers blijven in dienst. "Zij worden herplaatst naar Jumbo-winkels in de omgeving."

Dat Jumbo de vestiging aan de Poolsestraat sluit, is geen verrassing. Voorheen zat supermarkt Emté in het pand. Na de overname van de Emté-keten had Jumbo in sommige dorpen ineens twee winkels. In Vlijmen en Drunen was dat ook het geval. Daar zijn de Jumbo's inmiddels overgenomen door Jan Linders.

Of er al een nieuwe invulling is voor het pand aan de Poolsestraat is niet bekend. De eigenaar van het pand was donderdagavond niet bereikbaar.