Bij een aanrijding tussen twee dinsdagavond auto's op de A65 bij Tilburg zijn vier mensen gewond geraakt. Na het ongeluk zijn vier ambulances en een traumahelikopter naar de snelweg gekomen om de slachtoffers te verzorgen. Twee van de gewonden moesten naar het ziekenhuis worden gebracht.

Na de botsing, die rond 22.00 uur plaatsvond, is één bestuurder aangehouden en mee naar het politiebureau genomen. Het is niet duidelijk wat voor rol de automobilist had bij het ongeluk.

De A56 bij Tilburg was in de richting van Den Bosch enkele uren afgesloten voor het politieonderzoek.