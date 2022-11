Koningin Máxima opent op woensdag 30 november de tentoonstelling 'Koninklijk borduren - verhalen en vakmanschap' in het TextielMuseum in Tilburg. Ze doet dit samen met ruim 150 handborduurders uit het hele land die hebben bijgedragen aan nieuwe gordijnen voor de Chinese Zaal van Paleis Huis ten Bosch.

De tentoonstelling 'Koninklijk borduren' viert de passie voor borduren. Tijdens de opening staat de bijdrage van ruim 150 handborduurders centraal. Ook koningin Máxima zelf heeft meegewerkt aan de gordijnen voor Paleis Huis ten Bosch. Ze krijgt samen met diverse leden van de borduurgroepen een rondleiding op 30 november.

De tentoonstelling in het TextielMuseum toont zowel de historische als de nieuwe gordijnen van de Chinese Zaal in Paleis Huis ten Bosch - het woon- en werkpaleis van koning Willem-Alexander en koningin Máxima, voordat ze in het paleis worden geïnstalleerd.

Verder is onder meer een handgeborduurde witte bruidssjaal te zien die Nasima Azimi maakte in Kaboel, Afghanistan en meenam naar Nederland op de vlucht voor de Taliban. En het Japanse borduurwerk van Jessica de Boer van Brouwershaven die daar 900 uur aan werkte.

Het TextielMuseum sluit op woensdag 30 november om 12 uur voor de officiële opening. Iedereen is welkom vanaf 1 december om de tentoonstelling, en de nieuwe gordijnen voor het paleis, te komen bekijken.