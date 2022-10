De politie maakte zaterdagochtend een eind aan een illegaal feest in een natuurgebied aan de Baksevenweg in Moergestel. Zo'n 25 tot 30 mensen waren daar in de vroege ochtend aan het feesten.

De politie ontving rond 08.20 uur een melding van een hardloopster. De vele fietsen in het natuurgebied en een lichtgevende armband vielen haar op. Daarna ontving de politie nog een melding over harde muziek. Daarop besloten agenten rond 9.00 uur een kijkje te nemen. In het natuurgebied troffen agenten tussen de 25 en 30 feestvierders aan. Ook stond er een DJ installatie. De agenten stopten het feest en gaven een waarschuwing; binnen een uur moest iedereen weg zijn en alle spullen opgeruimd. Boetes "Het natuurgebied is na zonsondergang en voor zonsopkomst verboden terrein", legt de politiewoordvoerder uit. "Om het illegale feest zo snel mogelijk te beëindigen, gaven wij niet alle feestgangers een boete, maar werd één persoon verantwoordelijk gehouden." Een 26-jarige Tilburger, de DJ en organisator van het illegale feest, kreeg daarom een bekeuring. Bij de controle, een uur later, was iedereen verdwenen. Agenten vonden nog wel afvalzakken op het terrein. De organisatie krijgt daarom nog een extra boete van 440 euro. Samen met de boswachter bracht de politie de afvalzakken weg. Tilburg Volgen Ontvang een melding als er nieuws is uit/over Tilburg