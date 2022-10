Meisjes en vrouwen met een krappe beurs kunnen voortaan menstruatieproducten gratis afhalen bij Sociaal Huis Oisterwijk, dat thuis is in het oude gemeentekantoor van Haaren.

Het Armoedefonds levert het maandverband en de tampons en cups, ook in wasbare en biologische varianten. Om menstruatiearmoede te bestrijden maakt het fonds, waaraan producten ook gedoneerd kunnen worden, gebruik van lokale uitgiftepunten, zoals voedselbanken. Alleen al in Tilburg zijn er 11.

Het fonds zegt met al zijn menstruatieproducten-uitgiftepunten (mup's) zo'n 70.000 meisjes en vrouwen in Nederland te bedienen. Een op de tien die in armoede leven, lukt het niet om zelf maandverband of tampons aan te schaffen.

"Hygiëne moet geen luxe zijn", zegt woordvoerder Irene Verspeek van het in Rosmalen gevestigde Armoedefonds.

Schaamte voorbij

Volgens Karin Rentmeester van Sociaal Huis Oisterwijk worden de producten discreet in een tasje meegegeven: "Maar veel van de mensen die ook voor andere spulletjes bij ons komen, zijn de schaamte allang voorbij. We hebben al vijftien dames blij kunnen maken."