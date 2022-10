Aan een grote brand in het centrum van Tilburg hebben donderdagnacht meerdere winkels en appartementen roetschade overgehouden. In de Piusstraat ontstond het vuur volgens de brandweer bij een scooter die in de centrale gang van één van de huizen stond.

Verschillende woningen werden ontruimd. Het vuur sloeg al uit het dak toen brandweerlieden rond 0.30 uur bij de brand aankwamen. Uiteindelijk werd voorkomen dat de vlammen oversloegen op andere panden. Toch is de schade groot: zo bereikte het vuur bij één woning een afdak en sprong een raam kapot door de hitte. Ook andere appartementen en winkels hebben roetschade In de hal waar de brand is begonnen stonden meerdere scooters naast elkaar. Het is nog niet duidelijk of dit heeft bijgedragen aan de snelle ontwikkeling van het vuur. De brandweer doet onderzoek naar het ontstaan van de brand.