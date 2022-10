Een rugzak met daarin een handgranaat is donderdagochtend onderzocht op het parkeerterrein naast de ALDI aan de Jan Heijnsstraat in Tilburg. Het mogelijke explosief werd de nacht ervoor voor de deur van een coffeeshop iets verderop neergelegd.

Op camerabeelden is te zien dat de handgranaat - waarvan nog niet bekend is of die echt is - door een in het zwart geklede man in de nacht van woensdag op donderdag voor de coffeeshop aan de Gasthuisring wordt geplaatst. Rond een uur of 8 in de ochtend wordt de handgranaat vervolgens opgeraapt door een passant die het bij de politie in wil gaan leveren.

In de tussentijd is de politie al op de hoogte gesteld, die houdt de 'vinder' op de parkeerplaats bij de grote Albert-Heijn aan. Daar wordt de rugzak veilig gesteld en de Explosieven Opruimingsdienst Defensie (EOD) opgeroepen. De vinder is na verhoor weer op vrije voeten gesteld, laat de politie weten. 'Uit dat verhoor bleek dat de persoon niet besefte hoe gevaarlijk dat is'. De man heeft niks te maken met het plaatsen, aldus de politie.

Of het om een echte handgranaat gaat, is nog niet bekend. DE EOD heeft het mogelijk explosief onderzocht en het gebied vervolgens vrijgegeven. De rugzak - een backpack voor mensen die gaan hiken of op reis gaan - lag op de grond bijna tegen de muur van de ALDI aan. De handgranaat was aan de zijkant te zien. Er zat geen pin in, de granaat was met tape omwikkeld.



Een ruimer van de EOD moest in een zwaar 'bompak' met helm op onderzoek uit. Na het verwijderen van de handgranaat kwam de Technische Recherche ter plaatse om verder onderzoek te doen.

Trammelant

Rond de Gasthuisring is er de laatste maanden vaker trammelant. Begin deze maand raakte een 29-jarige gewond na een schietpartij en maart dit jaar werd het pand van de coffeeshop aan de Gasthuisring beschoten. De schutter was daarna spoorloos, de coffeeshop ging tijdelijk dicht. De werknemers zeggen van het incident met de granaat 'niks te hebben meegekregen'.

De gemeente wacht het politieonderzoek eerst af voor ze reageert.

Begin vorig maand werd er eveneens een verdacht pakketje gevonden op het Burgemeester Stekelenburgplein, maar dat liep met een sisser af. Het bleek om een ongevaarlijke bij elkaar gebonden set batterijen te gaan. Maar, liet een politiewoordvoerder, met de batterijen en uitstekende draden werden hulpdiensten 'bewust voor de gek gehouden'.