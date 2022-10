Is er een serie-inbreker actief in Tilburg West? De politie denkt van wel, want in een periode van vierenhalve maand kwamen achttien aangiften van inbraken binnen. Vooral horecabedrijven zijn de dupe.

Tussen juni en halverwege oktober sloeg een inbreker regelmatig toe in de nachtelijke uren. De dader forceerde daarbij steeds een raam en haalde wisselgeld uit de kassa. Volgens de politie was de buit bijna altijd gering. Op camerabeelden werd de inbreker een aantal keer vastgelegd. De insluiper sloeg voor het eerst toe op 29 juli aan de Westermarkt. Bij hetzelfde bedrijf werd op 23 september nog een keer ingebroken. Verder had de inbreker het ook voorzien op restaurants aan de Heyhoefpromenade, de Daniël Josephus Jittastraat en het Paletplein. De politie heeft de inbreker nog niet gearresteerd en daarom worden aanstaande maandag camerabeelden getoond in het tv-programma Bureau Brabant.