Een tas met daarin wat lijkt op een handgranaat is donderdagochtend gevonden op het parkeerterrein naast de ALDI aan de Jan Heijnsstraat. De Explosieven Opruimingsdienst Defensie (EOD) kwam naar de plek en deed onderzoek naar de tas en de inhoud. Het gebied is inmiddels weer vrijgegeven.

De EOD heeft het mogelijke explosief bekeken en het gebied vervolgens vrijgegeven. Of het om een echt explosief ging, is nog niet bekend. Het leek om een handgranaat te gaan die uit een rugzak stak. De Technische Recherche deed onderzoek.

De tas werd vermoedelijk eerst gezien vlak bij een rij panden aan de Gasthuisring naast de busbaan. Daarna is de rugzak verplaatst naar de parkeerplaats van de ALDI bij de grote Albert-Heijn. Hoe dat gebeurde, is niet bekend. De politie onderzoekt hoe de tas bij de Gasthuisring terecht is gekomen.

Omgeving was afgezet

Een huizenblok, de busbaan en het parkeerterrein van de ALDI werden door hulpdiensten afgezet met linten. Het gebied is inmiddels weer vrijgegeven. De winkels bleven tijdens het onderzoek bereikbaar voor klanten.

In maart van dit jaar werd een pand aan de Gasthuisring beschoten. Uit onderzoek bleek dat iemand op de deur van het pand met een vuurwapen had geschoten.