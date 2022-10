Tijdens een bescheiden bijeenkomst in het Tilburgse Vrijheidspark worden donderdag de bevrijders herdacht. Bloemen zijn bij de ingang te koop. Vanaf 19.00 uur is er een speciale Peace and Jam uitzending over vrijheid en bevrijding op Omroep Tilburg.

Op 27 oktober 1944 om 15.17 uur denderden de Schotse tanks Tilburg binnen. Je zou het haast vergeten in deze tijd, maar 78 jaar geleden werd Tilburg bevrijd door de Koninklijke Brigade Prinses Irene en de 15e Schotse divisie. Tijdens de zesde 'Peace en Jam' worden de bevrijders herdacht. Bloemleggen kan de hele dag. Om 15.00 uur is er een kleine ceremonie in het park. Naast enkele plechtigheden en toepasselijke klanken van de trompet en doedelzak kunnen mensen dan met elkaar in gesprek gaan over vrijheid. Daarna is er een kleine kop koffie met uiteraard een 'piece 'n jam' (een boterham met jam) in de zaak Bij Cees. Om 19.00 uur diezelfde avond is er op Omroep Tilburg een bijzondere uitzending over de bevrijding. Onder andere met de huidige commandant van een compagnie van de Irene Brigade, een jonge reservist, een Oekraïense en Syrische vluchteling en een stadsgedicht van Rodgeiro Dalnoot.