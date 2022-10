De Efteling moet het de komende vier maanden doen zonder één van haar pronkstukken. Attractie Droomvlucht gaat dicht voor onderhoud. Het pretpark steekt 6 miljoen euro in de renovatie hiervan.

Fans van Droomvlucht hebben nog een week de tijd om in de attractie te gaan. Vanaf maandag 31 oktober is Droomvlucht dicht, tot 4 maart. Deze maandag worden de eerste bouwhekken geplaatst. 'Het gaat vooral om technisch onderhoud, vooral onzichtbaar voor bezoekers,' schrijft projectmanager Stefan van der Putten.

Als eerste wordt het dak aangepakt en daarna wordt de binnenkant opgeknapt. De plafond- en wanddoeken worden vervangen, er worden kleine reparaties uitgevoerd en geschilderd en schoongemaakt. "Ook wordt de vijverbak in het Zompenwoud gerepareerd. Dan kan het weer regenen", zegt Van der Putten.

Volgens Van der Putten is na bijna dertig jaar ook de 425 meter lange baan van Droomvlucht lichtjes versleten. Hier hangen de 28 gondels aan. "De hele baan vervangen is niet nodig. We vervangen 260 stalen tussenstukken, de 'ruggengraat' van de baan. Dit is een tijdrovende klus, maar daarna kunnen bezoekers weer jarenlang genieten."

Tijdens de verbouwing denkt het attractiepark aan duurzaamheid. Alle lampen worden vervangen door ledverlichting.