Een bedrijfswagen is in de nacht van zondag op maandag in brand gestoken in Tilburg. Het voertuig stond geparkeerd aan de Puccinistraat. Bij de brand werd de wagen volledig verwoest.

De bedrijfswagen werd rond 04.40 uur in brand gestoken. Bij aankomst van de brandweer stond de wagen in lichterlaaie. Het voertuig bleek niet meer te redden en brandde volledig uit. Nadat de brand was geblust vonden brandweerlieden aanmaakblokjes naast een van de voorbanden. Wie de wagen in brand heeft gestoken, is nog onduidelijk. De eigenaar van de bedrijfswagen gaat aangifte doen. Nadat de bedrijfswagen was geblust kwam een bergingsbedrijf naar de Puccinistraat om het uitgebrande voertuig af te voeren.