Een zestigjarige man uit Oosterhout is in de nacht van vrijdag op zaterdag op de Dongenseweg in Tilburg van zijn fiets geslagen en onder bedreiging van een mes beroofd. Dat meldt de politie.

De man fietste rond 1.30 uur over het fietspad bij de Dongenseweg en zag bij het viaduct twee mannen lopen. Beiden hadden een capuchon over hun hoofd. Terwijl de fietser doorreed, werd hij door een witte man ineens van de fiets geslagen. De andere dader, een donkergetinte man, haalde een mes tevoorschijn. Het slachtoffer moest onder bedreiging van het mes zijn waardevolle spullen afgeven. De man gaf wat geld, waarna ook zijn kleding door de verdachten werd doorzocht. In de kleding vond het duo een telefoon en ook deze werd meegenomen. De daders liepen na de beroving in de richting van de brug weg. Het slachtoffer belde de politie en deed aangifte van de beroving. De daders zijn vooralsnog niet gevonden. De politie doet onderzoek naar de zaak en roept getuigen op zich te melden.