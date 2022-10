Het tekort aan mensen is groot, dus wie vrachtwagenchauffeur wil worden, kan vandaag nog instappen. Gisteravond werd dat op de instapavond die de sector organiseerde in praktijk gebracht. Bij het Koning Willem II Stadion kropen aspirant-chauffeurs achter het stuur.

"Eigenlijk is 's avonds niet het meest ideale moment om voor de eerste keer in een vrachtwagen te rijden", zijn de bemoedigende woorden van instructeur Eric Biermann in de richting van Bram van Roosmalen, die woensdagavond net achter het stuur van de wit met groene lesvrachtwagen van Blom Verkeersschool is gekropen en uitleg krijgt over hoe hij via de spiegels het broodnodige zicht houdt op de situatie achter hem op de weg.

"Het gaat vooral om de plaats op de weg en het aanpassen van de snelheid. Zeker met een automaat, dat ding blijft doorrollen", legt Biermann uit. "Ik heb hiervoor al twee ritjes gemaakt. Een iemand had pas twee maanden zijn B-rijbewijs. Toch ging het zeer goed." Even daarvoor was dat even niet het geval met een andere leswagen, toen een noodgreep een aanrijding tussen het hekwerk en een zwartgele leswagen van Bax voorkwam.

Biermann en Van Roosmalen gaan vanaf het parkeerterrein van het Koning Willem II Stadion op pad voor een rondje Goirle, om op die manier Van Roosmalen te laten ervaren wat het is om vrachtwagenchauffeur te zijn. "Ik heb nog nooit achter het stuur van een vrachtwagen gezeten", zegt die. "Nu heb ik een baan als kwaliteitscontroleur. Deze uitdaging zie ik wel zitten."

Instapavond

Dat is precies de bedoeling van de instapavond, waar ook Tom Coronel en vlogger en vrachtwagenchauffeur Martijn Kuipers een praatje hielden en die hoort bij de campagne ikwordvrachtwagenchauffeur.nl. Gelanceerd door de transport- en logistieksector om mogelijke chauffeurs warm te maken voor een baan achter het stuur.

Want alleen al in de regio Midden-Brabant zijn er honderden vacatures voor vrachtwagenchauffeurs. Mensen die vrachtwagenchauffeur willen worden, krijgen minimaal 85 procent lesgeldsubsidie voor hun opleiding en een baangarantie voorgeschoteld.

Vandaar dat er ook een banenmarkt deel uitmaakte van de instapavond. Aspirant chauffeurs konden kennis maken met werkgevers als Simon Loos, Mammoet, Cornelissen Transport en Jan de Rijk, die allemaal op zoek zijn naar chauffeurs. Misschien is dat wel Remco Delissen, die op de banenmarkt rondloopt en als voornaamste voorwaarde voor een nieuwe job 'vrijheid' heeft. "Ik ben niet een persoon die binnen vier muren goed functioneert." Dan zou een baan als vrachtwagenchauffeur een optie kunnen zijn, al gaat dat voorlopig nog even duren. "Ik heb nog geen B-rijbewijs, dus ik moet van onderop beginnen. Hopelijk zijn er bedrijven die in mij willen investeren, want met mijn motivatie zit het wel goed", zegt Delissen.