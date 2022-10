In een woning in Tilburg heeft de politie dinsdagochtend een dode vrouw (35) aangetroffen. Het gaat om de bewoonster van het huis. Het slachtoffer werd gevonden nadat agenten uitrukten voor een melding van een steekpartij. Een man (29) is bij het huis aan de Bisschop Godschalkstraat aangehouden.

Dat meldt de politie. De man raakte zelf ook gewond en is per ambulance naar het ziekenhuis gebracht. De politie vermoedt dat de man zelf de melder is. Hij stond de agenten voor de woning op te wachten. Rond 11.00 uur kwam de melding bij de politie binnen. De straat werd na de vondst van het dodelijke slachtoffer grotendeels afgezet. Het is niet duidelijk wat de relatie tussen de overleden vrouw en de verdachte is.

Onderzoek in de woning

De recherche en onderzoekers van de forensische opsporing zijn naar de Bisschop Godschalkstraat gekomen om in de woning forensisch onderzoek te doen. Rechercheurs doen buurtonderzoek en verhoren veel getuigen. De buurt reageerde geschokt op het dodelijk incident. Verschillende straatbewoners lieten weten dat er in het verleden wel eens politie bij de woning moest komen vanwege ruzie of geschreeuw. Veel contact met de bewoners van het betreffende pand was er niet.