In Moerenburg werd dinsdag een Van Gogh wandeling gelanceerd. In de binnenstad van Tilburg is al een zo'n route. Ook die is geïnspireerd door de korte periode dat de schilder in de stad woonde en studeerde.

Van Gogh woonde anderhalf jaar in Tilburg, in 1866 en 1867. Hij kreeg in die tijd tekenles van Constant Cornelis Huijsmans. De beroemde Brabantse schilder liet zich later inspireren door beken, kleine akkers en knotwilgen. Of het Tilburgse akkers en beken waren waar Van Gogh idolaat van was, is onduidelijk. Het kan evengoed het buitengebied van Nuenen, Zundert of Etten-Leur zijn geweest.

Zelf schreef Van Gogh aan zijn broer Theo: 'Een rij knotwilgen heeft iets van een processie weesmannen...'. In zijn brieven refereerde hij vaker aan het karakter van het Brabantse landschap. Mogelijk heeft hij tekenles gehad in de natuur rondom Tilburg.

De wandelroute van 16 kilometer door Moerenburg gaat langs knotwilgen. Die staan onder meer vlak bij het kunstwerk dat verwijst naar Huize Moerenburg. De start is bij de Piushaven, ook al lag het kanaal er nog niet toen Van Gogh in 1866 les ging volgen bij de Hogere Burger School Koning Willem II en op kamers woonde aan het Sint Annaplein.

Ook uitkijktoren zit in wandelroute

De Van Gogh wandeling gaat langs het Schaapsven en Galgeven en loopt dan naar het voormalige klooster De Rendierhoeve, gebouwd in 1903 en het Trappistenklooster uit 1881. Onderweg ziet de wandelaar akkers, water en knotwilgen. Ook de nieuwe uitkijktoren De Herdgang en de Korvelse Waterloop zitten in de route.

De Van Gogh Wandelroute Tilburg is onderdeel van een serie van vijf routes die in het Van Gogh Nationaal Park natuur en erfgoed verbinden. Deze routes zijn in opdracht van dat Nationaal Park gemaakt door Visit Brabant, in samenwerking met gemeenten en terreinbeheerders. De drie overige routes die verwijzen naar Vincent van Gogh liggen in Nuenen, Zundert en Etten-Leur. De route in Helvoirt wordt later dit jaar ontwikkeld.

De plattegrond met wandelroute is verkrijgbaar via Visit Brabant.