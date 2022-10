Met de hoge energieprijzen vindt Tilburg het vooralsnog niet nodig om het eigen energieverbruik terug te schroeven. Dat is vooral te danken aan de verduurzamingsslag die de gemeente de afgelopen tijd al heeft ingezet.

Die verduurzaming richt zich vooral op de grootste kostenposten, zoals de verlichting van de openbare ruimte, en het maatschappelijk vastgoed, maar bijvoorbeeld ook het rioolgemaal. In 2020 werden vijftien gemeentelijke gebouwen aangewezen die met prioriteit energiezuinig of energieneutraal gemaakt worden, bijvoorbeeld met de aanleg van zonnepanelen. Het gaat onder meer om de wijkcentra, poppodium 013, de Schouwburg en Factorium.

Ook de Ireen Wüst ijsbaan en zwembad Stappegoor behoren tot dat rijtje. Met name het koelen van ijsbanen kost veel energie, maar volgens de gemeente worden er voor de aankomende winter in ieder geval geen problemen verwacht voor het operatief houden van de ijsbanen. ,,Sinds 2016 zijn we al bezig met het verduurzamen van de ijsbanen, met onder meer de plaatsing van 5000 zonnepanelen, LED-verlichting en een luchtbehandelingssysteem.” Komend jaar wordt er verder gekeken naar mogelijkheden om het ijssportcentrum te verduurzamen aan de hand van isolatie en het verbeteren van de techniek.

Ook de verlichting van de openbare ruimte blijft tijdens de donkere wintermaanden gewoon aan. De afgelopen jaren heeft de gemeente al een groot deel van de lantaarnpalen voorzien van LED-verlichting. Dat geldt ook voor de verlichting van (monumentale) gebouwen in de stad. Hoewel extra maatregelen dus nog niet aan de orde zijn, blijft de gemeente wel onderzoeken op welke manieren er nog meer bespaard kan worden.

Eerder stelde de gemeente zich al ten doel om in 2045 volledig klimaatneutraal te zijn.