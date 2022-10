Tilburg Trappers heeft in eigen huis met gemak gewonnen van Moskitos uit Essen. De bezoekers waren een klasse minder op Stappegoor, maar kwamen er met een 8-2 score nog genadig vanaf.

Na de monsterzege vrijdag in Krefeld, duurde het even voor de doelpuntenmachine Trappers op gang kwam. Na 8 minuten was het echter raak via een afstandsschot van Jordy van Oorschot, dat ogenschijnlijk werd aangetikt door Ties van Soest. Noah Muller maakt er acht minuten later 2-0 van.

Waar de eerste periode voormalig Trapper Mitch Bruijsten een paar keer naliet te profiteren van verdedigende fouten, kreeg hij die kansen in het tweede bedrijf nauwelijks meer. Kevin Bruijsten speelde voor het eerst tegen zijn oude ploeg, nadat hij afgelopen zomer zijn broer kwam vergezellen in Essen.

Ook in de tweede periode scoorde Trappers tweemaal, maar werd het geteisterd door straffen, waarvan er een een 'spookdoelpunt' opleverde. Tijdens een powerplay van de bezoekers rommelde Moskitos de puck van ongeveer op de lijn onder Trappers-goalie Andree. Zowel in het stadion als op de beelden was lastig te zien dat de puck de lijn overging, maar dat bleek uiteindelijk wel het geval. Zo kon Mitch Bruijsten alsnog een doelpunt bijschrijven.

Het laatste bedrijf werd Trappers iets slordiger, maar door een kleine opleving halverwege de laatste periode, waarin drie keer werd gescoord (Richards, Hofland met zijn tweede en Van der Schuit) liep de score toch nog op tot 7-1. In de slotfase wisten beide ploegen nog een keer te scoren, Moskitos via de powerplay en Trappers via Hermens uit een rebound. Daarmee werd de eindstand op 8-2 bepaald.