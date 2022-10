Een veertienjarige fietsster uit Haaren is vrijdag zwaargewond geraakt bij een botsing met een auto in Oisterwijk. Het ongeluk gebeurde op de kruising van het fietspad met de Burgemeester Verwielstraat. De auto werd bestuurd door een 89-jarige man uit Oisterwijk.

De fietsster is in kritieke toestand naar het ziekenhuis gebracht. Het ongeluk gebeurde rond 10.15 uur, waarna de weg werd afgesloten. Agenten hebben op de kruising urenlang onderzoek gedaan naar het ongeluk. Ook het stuk Stroomdalpad (fietspad) dat kruist met de Burgemeester Verwielstraat was enige tijd gesloten.

Volgens een politiewoordvoerder is de 89-jarige automobilist na het ongeluk meegenomen naar het bureau en daar verhoord. Daar is zijn rijbewijs ingenomen. Na het verhoor mag de bejaarde bestuurder weer naar huis. Op een later moment zal hij nog verhoord worden door de leiders van het onderzoek naar de botsing.

Het fietspad langs het water Voorste Stroom is al langer een hoofdpijndossiervoor de gemeente. Jarenlang was het Stroomdalpad één van de onveiligste plekken van Oisterwijk.

Op de kruising van de Vloeiweg met de Burgemeester Verwielstraat, bij de plaats van het ongeluk van vrijdag, leek het mede dankzij waarschuwingsborden juist wel goed te gaan. Door dezelfde borden bleven ongelukken op andere kruisingen met het fietspad in de afgelopen jaren ook uit.

