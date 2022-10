De politie is vrijdagmiddag met meerdere voertuigen ter plaatse aan het Prinsenbos in Gilze. Volgens een woordvoerder wordt er onderzoek gedaan omdat er volgens een melder iemand is gezien met een vuurwapen.

Of dat daadwerkelijk zo is, is nog afwachten. Agenten kijken uit in de omgeving. Een ambulance die vanaf ongeveer dezelfde plek naar het ziekenhuis vertrokken is, heeft niets met de melding te maken.