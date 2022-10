Automobilisten die woensdag bij het Verdiplein in Tilburg reden, liepen grote kans om onderworpen te worden aan een verkeerscontrole. De politie hield een grote actie in samenwerking met de gemeente, het UWV en de Belastingdienst. De instanties checkten iedereen op verkeersfeiten, strafbare feiten, openstaande boetes en belastingschulden.

Drie bestuurders werden betrapt op rijden onder invloed, van twee van hen werd het rijbewijs ingenomen. Verder waren er boetes voor een vervallen apk, het niet kunnen laten zien van een rijbewijs en het vasthouden van een telefoon tijdens het rijden.

Behalve twee rijbewijzen namen agenten ook een mes, een joint, amfetamine, softdrugs en een neppolitievest en -pet in beslag. Daarnaast werd iemand doorverwezen naar Halt omdat hij zonder geldig rijbewijs op een onverzekerde elektrische step reed. In totaal zijn twaalf boetes uitgeschreven. Twee auto's worden nader onderzocht, financieel rechercheurs willen weten waar de voertuigen van zijn betaald.

Auto's in beslag genomen

De politie nam één auto in beslag; het bleek te gaan om een spookauto (een niet-geregistreerd voertuig, red.). Ook de Belastingdienst legde beslag op in totaal veertien voertuigen. Elf eigenaren krijgen vier weken de kans om een schuld af te betalen of een betalingsachterstand te regelen. Het ging om een bedrag van 2200 euro. Daarnaast inden deurwaarders ruim 23.000 euro aan openstaande bedragen.

Het zogenaamde autoteam van de Belastingdienst maakte zestien dossiers. Tien daarvan zijn vanwege onterecht rijden met een buitenlands kenteken, hierop staat een boete van 1000 euro. De overige zes bestuurders maakten misbruik van groene kentekenplaten en kunnen een bekeuring van 850 euro tegemoetzien.

Ruim 6000 euro aan openstaande bedragen werd geïnd door medewerkers van de gemeentelijke Belastingdienst. Het UWV onderzoekt bijna twintig uitkeringen.