De Concertzaal in Tilburg biedt op dinsdag 18 oktober een podium voor het jarige Regionale Senioren Orkest. De muzikanten stonden daar al 22 keer eerder, maar ze vieren dit jaar een feestje. Het orkest bestaat namelijk dertig jaar.

Het 75-koppige orkest staat al vanaf de oprichting in 1992 onder leiding van dirigent Maarten Jense uit Hilvarenbeek. Die heeft bekende melodieën voor dit orkest gearrangeerd. "Toegankelijke muziek die gebracht wordt in een mix van stijlen in de sfeer van André Rieu", staat in de aankondiging te lezen. Het ensemble Laat Operette Leven (L.O.L.) levert een bijdrage aan het concert in Tilburg.

Dit jaar viert RSO het dertigjarig bestaan met drie jubileumconcerten. Het eerste was in de zomer in Hilvarenbeek, volgende week is de Concertzaal aan de beurt en er komt nog een Kerstconcert. Het begint om 14.00 uur en de kaartjes kosten 13,00. Ze zijn te bestellen via www.schouwburgconcertzaaltilburg.nl .