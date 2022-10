Een automobilist is woensdag tegen een zuil van tankstation Tamoil gebotst aan de Ringbaan-Noord in Tilburg. De bestuurder is daarna uitgestapt en weggerend.

De botsing gebeurde rond 17.30 uur, waarbij ook een hek van WonenBreburg uit de grond werd gereden. De auto kwam tot stilstand tegen de zuil en raakte zwaar beschadigd. De politie zoekt in de omgeving naar de bestuurder. Het is niet bekend of hij gewond is en waarom hij de plaats van het ongeval heeft verlaten.