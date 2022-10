Een 29-jarige man werd op dinsdagavond 4 oktober ontvoerd in een auto die aan de achterzijde van het Centraal Station in Tilburg stond, waarna hij fors is mishandeld. Dat meldt de politie.

Een 29-jarige man werd op dinsdagavond 4 oktober ontvoerd in een auto die aan de achterzijde van het Centraal Station in Tilburg stond, waarna hij fors is mishandeld. Dat meldt de politie. Onderweg werd het slachtoffer, een man zonder vaste woon- of verblijfplaats, fors mishandeld. De man dook uiteindelijk rond 19.30 uur op in Oisterwijk. Daar belde hij aan bij een woning aan de Oirschotsebaan, waarop de politie is gebeld. Politie en ambulance kwamen naar de woning en ambulancemedewerkers bekommerden zich om het gewonde slachtoffer. De man had mogelijk een klaplong en een hersenschudding opgelopen. De verdachten zijn nog niet aangehouden.