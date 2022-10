Na bijna twee maanden lekken is de lekke waterleiding in Goirle maandag gerepareerd. Brabant Water heeft het gat op de hoek van de Molenstraat en de Muldersweg gedicht, waardoor er geen drinkwater meer uit stroomt.

Buurtbewoners hadden het lek gemeld op 21 augustus. Door het gat in de leiding stroomde er 24 uur per dag drinkwater naar buiten. Er gebeurde in eerste instantie echter weinig, volgens de omwonenden. Dit terwijl het deze zomer recorddroog was, en waterbedrijven opriepen zuinig te doen met drinkwater. Vorige week begonnen de straatstenen zelfs te verzakken. " Het is inmiddels wachten tot er bijvoorbeeld een fietser onderuitgaat in het gat", sprak één van hen.

Brabant Water laat weten zich 'voortdurend in te spannen om waterleidingen te vernieuwen, te onderhouden, en om eventuele lekkages te verhelpen'. 'Het is begrijpelijk dat de situatie in Goirle vragen oproept bij de omwonenden. Zij zetten zich, net als Brabant Water, in om bewust en zuinig met het drinkwater om te gaan. Het oplossen van deze lekkage is echter niet eenvoudig. Want de werkzaamheden moeten plaatsvinden op een druk kruispunt.

Er is een verkeersomleiding nodig evenals verkeersleiders om de herstelwerkzaamheden goed en veilig uit te voeren. Daarnaast heeft de voorbereiding van de herstelwerkzaamheden vertraging opgelopen, door een ongelukkige samenloop van omstandigheden in de planning.'

Brabant Water laat weten dat de reparatie in eerste instantie gepland stond op woensdag 12 oktober, maar dat dit toch naar voren gehaald is en maandag al is gebeurd. Sinds vorige week stonden er wel pionnen op de locatie van het lek.