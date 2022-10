Een 54-jarige man uit Oisterwijk heeft zondagavond een fikse bekeuring ontvangen omdat hij met 138 kilometer per uur over de Burgemeester Bechtweg reed. Daar is de maximale toegestane snelheid 80 km/uur.

De bestuurder ontving een proces-verbaal en de politie nam zijn rijbewijs in. Tilburg Volgen Ontvang een melding als er nieuws is uit/over Tilburg