Een automobiliste is zondagochtend gewond geraakt nadat ze met haar wagen tegen een boom botste in Tilburg. Dat gebeurde rond 6.30 uur aan de Spoorlaan, ter hoogte van de Interpolis.

De vrouw verloor de macht over het stuur. Naast de politie, brandweer en ambulance werd ook een traumahelikopter opgeroepen. Die is uiteindelijk niet geland.

De vrouw werd door hulpverleners uit de auto gehaald. Ze is met een ambulance naar het ziekenhuis gebracht. Over de ernst van haar verwondingen is niets bekend.