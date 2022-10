Een aderlating voor de Tilburgse binnenstad. Dat is het vertrek van de supermarkt Plus van het Pieter Vreedeplein volgens omwonenden en ondernemers. Op 28 oktober is de super voor het laatst normaal open.

Waarom? De exacte redenen wil de bedrijfsleider niet noemen. Daarvoor wordt verwezen naar het hoofdkantoor van Plus, maar een telefoontje die kant op biedt geen uitkomst: er komt geen antwoord. In de wandelgangen is te horen dat de huurverhoging te fors is. "Dat is één factor", wil de bedrijfsleider nog net kwijt. En dat het 'uiteraard' pijnlijk is voor de medewerkers. "Sommige werken er al jaren."

De Tilburgse geruchtenmolen draait, hoe kan het ook anders, overuren. Per 1 januari zou de ruimte door de Action ingenomen worden. Dat stellen verschillende bronnen los van elkaar. Vastgoedeigenaar Wereldhave wil alleen kwijt dat er 'geen overeenkomst is getekend' en gaat voor de rest niets bevestigen of ontkennen. Ook bij Action is er 'nog niks concreet bekend. Misschien speculatie?'

De Plus begint op 29 en 30 oktober aan de uitverkoop. Op de zaterdag met 25 procent korting, de zondag 50 procent.