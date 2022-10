Bij een schietpartij aan de Burgemeester Brokxlaan in Tilburg is een 29-jarige man gewond geraakt. Hij werd met een ambulance naar het ziekenhuis gebracht.

De schietpartij gebeurde rond 1.00 uur in de nacht van vrijdag op zaterdag. Na de melding kwamen meerdere hulpdiensten naar de plek van het schietincident.

De politie zette een groot deel van de Burgemeester Brokxlaan af met linten, vanaf de Gasthuisring tot aan de Albert Heijn. Agenten stelden sporen veilig en startten direct een onderzoek.

Ruzie

Eerder in de nacht, rond 0.30 uur, kreeg de politie een melding van een opstootje in de omgeving van de Jan Heijnstraat in Tilburg. Een groep mannen kregen ruzie met elkaar. Agenten susten de ruzie en vertrokken weer. Daarna laaide de ruzie toch weer op. Rond 1.00 uur hoorde een getuige een luide knal in de Burgemeester Brokxlaan en zag een man op de grond liggen.

Agenten vonden het 29-jarige slachtoffer met een schotwond. Hij was bij kennis en raakte niet ernstig gewond. Wat zich precies heeft afgespeeld, is nog niet duidelijk.