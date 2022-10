Een vrachtwagen in Oisterwijk heeft vrijdagochtend een lantaarnpaal omver gereden. Dat gebeurde op de kruising van de Bedrijfsweg en de Kerkhovensestraat. De schade is flink. Opvallend genoeg is de afgelopen jaren al twee keer eerder een lantaarnpaal uit de grond gereden op deze plek.

Het ging mis rond 11.15 uur. De lantaarnpaal werd meegenomen door de achterkant van de vrachtwagen, viel om en belandde op het wegdek. Een automobilist moest daarop flink in de remmen om een ongeluk te voorkomen. Medewerkers van de gemeente Oisterwijk zijn ter plaatse gekomen. Verkeersregelaars regelen het verkeer, want er is nog maar één rijbaan beschikbaar. Daardoor ontstaat een file. Een aannemer is onderweg om de lantaarnpaal op te ruimen. De lantaarnpaal was nog geen jaar oud. De vorige lantaarnpaal was vervangen na een andere aanrijding. Een jaar daarvoor ging het ook al mis. Toen werd een lantaarnpaal omgereden bij een ongeluk met twee voertuigen. Tilburg Volgen Ontvang een melding als er nieuws is uit/over Tilburg