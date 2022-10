Willem II presteert tot nog toe wat beneden verwachting in de Keuken Kampioen Divisie, maar dat betekent niet dat de supporters zich van de club afkeren. Integendeel: de thuiswedstrijd tegen FC Den Bosch van vanavond is stijf uitverkocht.

Willem II verloor vorige week met 3-2 bij MVV en FC Den Bosch in eigen huis met 1-2 van Heracles. De ploegen zijn terug te vinden op de zevende en negentiende plek op de ranglijst. Het is dus niet zo dat Ajax of Feyenoord op bezoek komt in Tilburg. Maar alle kaartjes zijn als zoete broodjes over de toonbank gegaan. Er zullen bijna vijftienduizend toeschouwers aanwezig zijn bij het duel.

Algemeen directeur Martin van Geel zei het bij het begin van dit seizoen al: ''Willem II leeft als nooit tevoren'. En het bewijs wordt geleverd. Er zijn dit seizoen meer seizoenkaarten verkocht dan vorig jaar, toen de Tricolores nog in de eredivisie speelden. En zelfs op het tweede niveau is het af en toe 'volle bak' aan de Goirleseweg. Vanavond dus bijvoorbeeld. En de derby tegen NAC op 11 december is enige tijd volledig uitverkocht.